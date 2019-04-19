Тихий Дон под слоем краски: неизвестный замазал картину ростовской художницы



Неизвестный мужчина закрасил картину художницы Лиды Железняк на одной из улиц Ростова. Ещё два дня назад рисунок украшал вход в парк Горького с восточной стороны. Девушка изобразила иллюстрацию к роману Шолохова «Тихий Дон», автор которой — художник Рябов.



Ещё дней десять назад стена выглядела, мягко скажем, жутко. Она была обшарпана и покрыта хулиганскими надписями.



- Я живу неподалёку и чуть ли не каждый день хожу мимо этой стену. Через какое-то время я поняла, что больше не могу смотреть на этот ужас, - рассказывает Лида. - Я сказала об этом своему знакомому, и мы вместе решили облагородить стену.







Художница покрыла часть стены краской, скрыв надписи. Сам рисунок был нанесён в два этапа — вечером и утром. Всего на работу ушло порядка пяти часов. Рядом Лида написала цитату из романа «Тихий Дон»: «Побеждает только тот, кто твёрдо знает, за что он сражается, и верит в свое дело».



- Очень порадовало, что через день я увидела, как кто-то закрасил те каракули, которые мы не успели закрыть.







Однако, два дня назад Лиде прислали видео, на котором видно, как неизвестный мужчина уверенными мазками закрашивает её картину. На вопрос, почему он так поступает, последовал простой ответ: «Мне сказали закрасить — я закрашиваю». В итоге рисунок полностью скрылся под слоем краски.



Художница стала сама выяснять, кто же отправил вооружённого валиком и краской мужчину. По её словам, это точно не была городская администрация. Также пока нет оснований обвинять ЖКХ.



- У меня есть предположение, что те, кто решил покрыть стену краской, не знали, что мы её уже облагородили, - говорит Железняк. - Очень обидно, что этот мужчина, увидев аккуратную поверхность с изображением, не переспросил, действительно ли ему надо её закрашивать. Это очень больно — я вложила в рисунок много сил, свою эмоциональную составляющую.



К сожалению, пока неизвестно, кто же так безжалостно решил избавиться от картины. Эта стена много лет была в ужасном состоянии, подростки малевали на ней всё новые и новые надписи, но это никого не волновало. Но стоило на ней появиться рисунку — как кто-то незамедлительно решил её покрасить.