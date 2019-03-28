Ростовчанка Татьяна Котова похвасталась шикарной фигурой в красном купальнике



Ростовчанка Татьяна Котова похвасталась шикарной фигурой в красном купальнике. Девушка разместила в «Инстаграме» эротический снимок и порассуждала о важности ежедневных привычек.



По словам Котовой, ежедневные бытовые ритуалы только на первый взгляд кажутся чем-то неважным. На самом деле от таких мелочей и зависит жизненный успех.



– Мне полюбилась цитата Максвелла: «Ты никогда не изменишь свою жизнь, пока не изменишь свои ежедневные привычки», – отметила ростовчанка.



Она опубликовала не только свои размышления, но и откровенное фото. Яркий купальник подчеркнул шикарную фигуру молодой певицы.