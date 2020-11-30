Ростовская область вторые сутки бьет рекорд по количеству умерших от коронавируса

В Ростовской области - новый рекорд: 26 человек, умерших от коронавируса за сутки. Информацию о жертвах COVID-19 за 2 декабря опубликовали в правительстве донского региона.В реестре умерших по результатам патологоанатомического вскрытия - еще 26 человек с COVID. Это 17 женщин в возрасте от 50 до 89 лет, а также девять мужчин, возраст которых - от 50 до 82 лет. У всех жертв опасного вируса были сопутствующие хронические заболевания. В частности, нарушение сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего от опасного вируса скончались 1 377 человек.За минувшие сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 337 человек. За все время пандемии зафиксировали 40 676 зараженных дончан.В связи с ростом числа заболевших и предстоящими новогодними праздниками, власти региона ввели очередные ограничения. С 1 декабря зрительские залы спортивных площадок и кинотеатров должны быть заполнены не на 40%, а всего лишь на 25%. Также ледовые катки в ТРЦ должны быть закрыты, а новогодние массовые мероприятия и фейерверки - отменены.