Ростовская область лидирует по количеству жалоб на сбои в интернете

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Ростовская область заняла первое место по числу жалоб на проблемы с интернетом. Эти данные представлены на сайте СБОЙ.РФ.4 июня тысячи жителей Дона остались без интернета и мобильной связи. Пользователи МТС, Билайна, Теле2 и Мегафона массово жаловались на неработающие сети, отсутствие обновлений в приложениях и невозможность отправлять сообщения в мессенджерах. Согласно статистике сайта, Ростовская область получила 36% всех жалоб.Москва оказалась на втором месте с 21%, а Санкт-Петербург и Ярославская область — на третьем и четвертом местах — по 7% жалоб.Массовый сбой произошел около 8:00, а пик пришелся на 9:15, когда люди вышли на работу и заметили проблемы с интернетом.Количество жалоб продолжает расти. На улицах люди пытаются выяснить друг у друга, почему нет интернета, и обсуждают разные версии, включая беспилотную опасность и недавние теракты.В период сбоя в Ростове цены на услуги такси выросли в 4-5 раз, что вызвало подозрения у людей, связывающих это с проблемами с интернетом.