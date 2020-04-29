Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовская модель Лопырева призвала своих подписчиков соблюдать режим самоизоляции

Ростовская модель Лопырева призвала своих подписчиков соблюдать режим самоизоляции
Уроженка донской столицы Виктория Лопырева призвала фанатов оставаться дома во время пандемии коронавируса. Пост о важности соблюдения самоизоляции 29-летняя девушка опубликовала в своем микроблоге.

Сейчас ростовчанка, вместе со своей семьей, проживает в городе Дубай, где недавно местным жителям разрешили выходить на улицу, не смотря на пандемию. Девушку поразило что люди, почувствовав свободу, сразу начали нарушать все санитарно-эпидемиологические меры.

- Экономика зависит от вируса, а не наоборот, потому мы должны не допустить распространения инфекции, - написала Виктория. – Если завтра вдруг все откроют, то это не повод выбегать из дома с криками «свобода», потому что мы рискуем благополучно влететь во вторую волну заболевания. Разумеется, она определенно будет, но от нас зависит ее уровень.

Отметим, что не все подписчики поддерживают ростовчанку. В комментариях люди жалуются, что устали сидеть дома и хотят быстрее вернутся к прежней жизни.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.