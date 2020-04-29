Ростовская модель Лопырева призвала своих подписчиков соблюдать режим самоизоляции
Уроженка донской столицы Виктория Лопырева призвала фанатов оставаться дома во время пандемии коронавируса. Пост о важности соблюдения самоизоляции 29-летняя девушка опубликовала в своем микроблоге.
Сейчас ростовчанка, вместе со своей семьей, проживает в городе Дубай, где недавно местным жителям разрешили выходить на улицу, не смотря на пандемию. Девушку поразило что люди, почувствовав свободу, сразу начали нарушать все санитарно-эпидемиологические меры.
- Экономика зависит от вируса, а не наоборот, потому мы должны не допустить распространения инфекции, - написала Виктория. – Если завтра вдруг все откроют, то это не повод выбегать из дома с криками «свобода», потому что мы рискуем благополучно влететь во вторую волну заболевания. Разумеется, она определенно будет, но от нас зависит ее уровень.
Отметим, что не все подписчики поддерживают ростовчанку. В комментариях люди жалуются, что устали сидеть дома и хотят быстрее вернутся к прежней жизни.