Ростовская государственная филармония реализует проект «Большой оркестр – большая история» за счет гранта Минкультуры РФ

Фото: правительство Ростовской области.

Ростовская филармония получила грант Министерства культуры РФ. Отбор проводят среди некоммерческих организаций в целях поддержки музыкальных коллективов.Сумма гранта – 12,5 миллиона рублей. Его направят на реализацию проекта «Большой оркестр – большая история». Мероприятие приурочили к 90-летию Ростовского академического симфонического оркестра.– Главное культурно-просветительское значение проекта «Большой оркестр – большая история» – продемонстрировать вклад коллектива в развитие культуры донского региона, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.В рамках проекта состоятся концерты-реконструкции. Кроме того, представят музыкальные программы, посвященные важным датам и событиям Ростовской области, в том числе концерты, посвященные Году культуры России и Китая, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открытию Ростовского музыкального фестиваля «МОСТ» и завершению юбилейного симфонического сезона. Также в планах коллектива – серия гастрольных концертов в Екатеринбурге и городах Северного Кавказа.