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Ростовчанки Ирины Татти и ее семьи не оказалось в обменном списке заложников ХАМАС

Ростовчанки Ирины Татти и ее семьи не оказалось в обменном списке заложников ХАМАС
Ростовчанки Ирины Татти и ее семьи не оказалось в списке по обмену племенными. Как сообщила представитель семьи Александра Фридман, в первую очередь будут возвращать детей и матерей. Ни 73-летней Ирины Татти, ни ее родных в ближайшем обменном списке не числится.

Напомним, врач-фтизиатр из Ростова Ирина Татти переехала к дочери в Израиль пять лет назад. Она жила в городе Беэр-Шева, который находится в 40 километрах от сектора Газа. В начале октября внук Ирины вместе с невестой приехал в кибуц Нир-Оз, чтобы поужинать с семьей. Ростовчанку с дочерью Еленой, внуком и его девушкой похитили 7 октября. Члены вооруженной палестинской группировки вывезли их в сектор Газа, а главу семейства, зятя Ирины Татти, застрелили.

Договоренность о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступила в силу 24 ноября. Ожидается, что около 17:00 по московскому времени произойдет первый обмен пленными.
Фото: соцсети.
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