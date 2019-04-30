Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Уроженка Ростова Виктория Лопырёва рассказала, на кого похож её сын

Уроженка Ростова Виктория Лопырёва рассказала, на кого похож её сын
Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала, на кого похож её маленький сын. Она выложила новое семейное фото в социальной сети. В подписи к посту она рассказала, что отмечает три месяца со дня рождения Марка-Лионеля.

Лопырёва пока не показывает лица крохи – на снимках она всегда закрывает его голубым сердечком. Подписчикам же не терпится узнать, как выглядит ребёнок. Одна из фанаток прямо спросила у Виктории, на кого же он похож. Девушка ответила коротко: «Больше - на папу».
Уроженка Ростова Виктория Лопырёва рассказала, на кого похож её сын
Напомним, Марк-Лео родился в начале февраля в Майами. Отец мальчика – бизнесмен Игорь Булатов, который ушёл к ростовчанке от Таты Карапетян. Пара уехала из России, не только чтобы спрятаться от холодов, но и чтобы быть подальше от сплетен и упрёков. Уже около полугода Булатов и Лопырёва живут в Майами. Они отлично проводят время: ходят в рестораны, катаются на яхте, гуляют по пляжам. Воспитывать сына им помогает мама Виктории, которая стала участвовать в жизни внука чуть ли не с первых минут его жизни.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.