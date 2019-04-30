Уроженка Ростова Виктория Лопырёва рассказала, на кого похож её сын



Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала, на кого похож её маленький сын. Она выложила новое семейное фото в социальной сети. В подписи к посту она рассказала, что отмечает три месяца со дня рождения Марка-Лионеля.



Лопырёва пока не показывает лица крохи – на снимках она всегда закрывает его голубым сердечком. Подписчикам же не терпится узнать, как выглядит ребёнок. Одна из фанаток прямо спросила у Виктории, на кого же он похож. Девушка ответила коротко: «Больше - на папу».



Напомним, Марк-Лео родился в начале февраля в Майами. Отец мальчика – бизнесмен Игорь Булатов, который ушёл к ростовчанке от Таты Карапетян. Пара уехала из России, не только чтобы спрятаться от холодов, но и чтобы быть подальше от сплетен и упрёков. Уже около полугода Булатов и Лопырёва живут в Майами. Они отлично проводят время: ходят в рестораны, катаются на яхте, гуляют по пляжам. Воспитывать сына им помогает мама Виктории, которая стала участвовать в жизни внука чуть ли не с первых минут его жизни.