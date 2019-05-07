Ростовчанка Лопырёва показала фото в золотом купальнике и прозрачных ботфортах



Телеведущая и модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва поделилась откровенным фото себя в золотистом купальнике и прозрачных высоких сапогах. Сексуальный снимок она выложила в аккаунте в социальной сети.



Свой пост ростовчанка посвятила тем женщинам, которые по каким-то причинам сомневаются в своей привлекательности. Лопырёва призывает всех верить в себя и не обращать внимания на чужое мнение. Каждая представительница прекрасной половины человечества должна чувствовать себя сексуальной, несмотря на то, что кто-то может думать по-другому.



- Причин может быть миллион (вы недавно стали мамой, «возраст» или несовершенная внешность, хотя кто может решить, что совершенно, а что нет?). Девочки, вы прекрасны! - пишет Виктория.



Свои размышления она проиллюстрировала откровенным снимком на фоне пальм. Стилисты нарядили девушку в тонкий золотистый купальник и прозрачные ботфорты на высоком каблуке. Одежда едва прикрывает красивую фигуру дончанки. Очевидно, что она уже вернула своё тело в то состояние, в каком оно было до родов. Лопырёва не раз отмечала, что работает над этим — правильно питается и занимается спортом.