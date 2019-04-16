Ростовчанка Лопырёва рассказала, почему не спешит замуж



Ростовчанка Виктория Лопырёва рассказала, почему не торопится выйти замуж на Игоря Булатова. Девушка поделилась своими мыслями о женитьбе в интервью одного из российских СМИ.



По словам девушки, они с возлюбленным и маленьким сыном уже настоящая семья.



- Штамп в паспорте - формальность, дело времени, - заявляет Лопырёва. - Ещё ни один штамп не помог сохранить отношения, где нет взаимной любви. У нас она есть, и мы по-настоящему счастливы.



Хоть Виктория и говорит, что они с Игорем не спешат жениться, не так давно подписчики обратили внимание на важную деталь на одном из фото девушки. На безымянном пальце правой руки у неё было кольцо с камнем. Многие предположили, что Булатов сделал девушке предложение, но она пока скрывает это от общественности.







Напомним, что Лопырёва стала встречаться с Игорем, когда он был ещё женат. Слухи о личной жизни ростовчанки начались тогда, когда она рассказала о своей беременности. В один декабрьский день на своей страничке в Инстаграме она выложила фото с большим животиком. Спустя какое-то время в Сеть просочились снимки, на которых Виктория была запечатлена в обнимку с бизнесменом Булатовым.



Последние два месяца беременности пара проводила под солнцем Майями. Там же и родился их сын Марк-Лионель. Первое имя малыш получил в честь деда Виктории, второе — в честь футболиста Месси.



Семья пока остаётся во Флориде. С первых минут появления крохи мама Лопырёвой была рядом с ней. И сейчас женщина помогает воспитывать Марка-Лео.



Ростовчанка рассказала, что бабушка постоянно читает мальчику стихи. Она даже уверена, что больше всего он любит Пушкина.

