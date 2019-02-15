Ростовчанка Татьяна Котова посоветовала расставаться с парнями, которые не дарят подарки



Ростовчанка Татьяна Котова считает, что нужно расставаться с парнями, которые не дарят подарки. Такой совет певица дала своим подписчицам в «Инстаграме».



По мнению певицы, мужчина должен поднимать девушке настроение и баловать вниманием. Однако просто заботы недостаточно – нужно дарить своей спутнице цветы и подарки. Женщинам Котова порекомендовала не принимать никакие отговорки.



– Для меня это элементарное непроявление заботы и нежелание сделать девушку чуть радостнее и счастливей, – высказалась бывшая солистка «ВИА Гры».



При этом, если парень в праздник забыл про подарок, звезда советует завести серьезный разговор или попрощаться с возлюбленным.