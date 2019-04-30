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Ростовчанка стала обладательницей титула «Красавица Вселенной-2019»

Ростовчанка стала обладательницей титула «Красавица Вселенной-2019»
Халимат Айбазова, вслед за российским, покорила международный конкурс красоты. Ростовчанка стала обладательницей титула «Красавица Вселенной-2019». Состязания красавиц проходили в Турции – в известном курортном городе – Анталья.

Соперницами Халимат были почти 40 девушек со всего мира. Программа конкурса включала творческое испытание, дефиле в национальном костюме, вечернем платье и спортивном стиле. Представительница России подготовила танец.
– У меня за спиной много конкурсов, в том числе международных, - рассказала Халимат Айбазова. - Несмотря на это, готовилась усердно. Другие девушки были сильными соперницами. Многие из них участвовали в этом конкурсе не в первый раз.

Члены жюри выделили национальный костюм ростовчанки. Наряд специально для конкурса создала дизайнер Елена Громалова. По результатам всех испытаний, Халимат стала обладательницей заветной короны.

Ростовчанка стала обладательницей титула «Красавица Вселенной-2019»

Напомним, что девушка выиграла всероссийский конкурс «Мировая красавица-2018». Тогда она обошла 20 участниц. Благодаря этой победе, она получила возможность представлять Россию уже на международном уровне.

В настоящее время Халимат учится на третьем курсе университета. Она увлекается моделингом и часто участвует в конкурсах красоты.

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