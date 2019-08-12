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Ростовчанка предлагает благоустроить город к 75-летию победы в ВОВ

Ростовчанка предлагает благоустроить город к 75-летию победы в ВОВ
Ростовчанка Татьяна Светличная предлагает немного благоустроить город. Такую петицию она опубликовала на популярном городском портале.

По словам Светличной, нужно произвести укладку орнаментов, посвященных 75-летию победы в ВОВ, цветным камнем.

– Такой способ благоустройства не только украсит мемориалы, но и решит вопрос с ростом сорняков и сохранения влаги, – говорится в петиции.

Пока что инициатива Татьяны не нашла много откликов, но она надеется на то, что ей удастся воплотить свою идею в жизнь.

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