Ростовчанка предлагает благоустроить город к 75-летию победы в ВОВ



Ростовчанка Татьяна Светличная предлагает немного благоустроить город. Такую петицию она опубликовала на популярном городском портале.



По словам Светличной, нужно произвести укладку орнаментов, посвященных 75-летию победы в ВОВ, цветным камнем.



– Такой способ благоустройства не только украсит мемориалы, но и решит вопрос с ростом сорняков и сохранения влаги, – говорится в петиции.



Пока что инициатива Татьяны не нашла много откликов, но она надеется на то, что ей удастся воплотить свою идею в жизнь.



