Ростовчанка Полина Диброва показала, как отдыхает на Мальдивах

Фото: Инстаграм Дибровой.

Ростовчанка Полина Диброва отправилась на Мальдивы вместе со своими соклубницами. Светские львицы улетели на отдых, чтобы отметить пятилетие клуба, в котором они состоят.Девушек будут ждать развлекательная программа, вкусные блюда и релакс. В своем «Инстаграме» Диброва делится красотами островов.«Хочется замереть и не двигаться, такая красота вокруг... Согласны?» - подписала снимок Полина.Подписчики ростовчанки пожелали ей приятного отдыха и посоветовали наслаждаться каждым моментом с любимым человеком, ведь жизнь очень быстротечна.В среднем отдых на Мальдивах обходится в 290 тысяч рублей за пять дней без перелета. В случае, если вы летите туда на 7-10 дней, то готовьтесь выложить крупную сумму денег.Напомним, что между Дмитрием и Полиной разница в возрасте - 29 лет. Супруги растят троих сыновей. Несмотря на постоянные хлопоты с детьми, молодая мама успевает заниматься любимым делом — женским клубом для обеспеченных женщин.