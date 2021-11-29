Ростовчанка Полина Диброва показала, как отдыхает на Мальдивах
Ростовчанка Полина Диброва отправилась на Мальдивы вместе со своими соклубницами. Светские львицы улетели на отдых, чтобы отметить пятилетие клуба, в котором они состоят.
Девушек будут ждать развлекательная программа, вкусные блюда и релакс. В своем «Инстаграме» Диброва делится красотами островов.
«Хочется замереть и не двигаться, такая красота вокруг... Согласны?» - подписала снимок Полина.
Подписчики ростовчанки пожелали ей приятного отдыха и посоветовали наслаждаться каждым моментом с любимым человеком, ведь жизнь очень быстротечна.
В среднем отдых на Мальдивах обходится в 290 тысяч рублей за пять дней без перелета. В случае, если вы летите туда на 7-10 дней, то готовьтесь выложить крупную сумму денег.
Напомним, что между Дмитрием и Полиной разница в возрасте - 29 лет. Супруги растят троих сыновей. Несмотря на постоянные хлопоты с детьми, молодая мама успевает заниматься любимым делом — женским клубом для обеспеченных женщин.