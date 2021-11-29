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Ростовчанка Полина Диброва показала, как отдыхает на Мальдивах

Ростовчанка Полина Диброва показала, как отдыхает на Мальдивах
Ростовчанка Полина Диброва отправилась на Мальдивы вместе со своими соклубницами. Светские львицы улетели на отдых, чтобы отметить пятилетие клуба, в котором они состоят.

Девушек будут ждать развлекательная программа, вкусные блюда и релакс. В своем «Инстаграме» Диброва делится красотами островов.
«Хочется замереть и не двигаться, такая красота вокруг... Согласны?» - подписала снимок Полина.

Подписчики ростовчанки пожелали ей приятного отдыха и посоветовали наслаждаться каждым моментом с любимым человеком, ведь жизнь очень быстротечна.

В среднем отдых на Мальдивах обходится в 290 тысяч рублей за пять дней без перелета. В случае, если вы летите туда на 7-10 дней, то готовьтесь выложить крупную сумму денег.

Напомним, что между Дмитрием и Полиной разница в возрасте - 29 лет. Супруги растят троих сыновей. Несмотря на постоянные хлопоты с детьми, молодая мама успевает заниматься любимым делом — женским клубом для обеспеченных женщин.
Фото: Инстаграм Дибровой.
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