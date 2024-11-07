Ростовчанка на протяжении 10 лет жила с пятисантиметровой иглой в теле

Фото: Ростовский Перинатальный центр

В Ростовском перинатальном центре врачи успешно спасли жизнь женщине, обнаружив в ее теле крупную иглу. Об этом рассказал гинеколог Олег Дробин в разговоре с DonDay.21 октября к ним обратилась 42-летняя пациентка, которой предстояло плановое хирургическое вмешательство в области малого таза. Врач Олег Дробин назначил проведение анализов и МРТ. Во время процедуры женщина почувствовала дискомфорт.Меня уложили и включили аппарат, - вспоминает ростовчанка. - Внутри стало жечь, словно плавят металл.Было принято решение провести рентген, чтобы прояснить ситуацию. Снимок показал, что в животе у пациентки имелась игла длиной пять сантиметров.Местная жительница объяснила, что в 2015 году ей сделали гинекологическую операцию в другой больнице. Она предполагает, что хирурги, возможно, оставили инструмент в ее теле. Удивительно, но за все это время игла никак не проявляла себя.- Пациентке невероятно повезло, что игла приросла к ткани в области шва после кесарева сечения, иначе она в любую минуту могла бы повредить внутренние органы, - комментирует Олег Дробин. - Опасность также существовала и во время МРТ, так как магнитное поле могло сместить ее в животе, что привело бы к непредсказуемым последствиям.Иглу удалили с помощью новейшей лапароскопической методики, позволяющей проводить операции через небольшие разрезы. Доктор уложился всего в 10 минут.- После удаления иглы мы сразу провели запланированную операцию под тем же наркозом: вошли в брюшную полость лапароскопическим доступом, извлекли иглу и удалили миоматозные узлы на матке, - отметил врач.Спустя три дня после операции пациентку выписали. Ее женскому здоровью ничего не угрожает.