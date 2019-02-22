Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Уроженка Ростова Виктория Лопырёва поздравила всех защитников Отечества

Уроженка Ростова Виктория Лопырёва поздравила всех защитников Отечества
Ростовчанка Виктория Лопырёва поздравила мужчин с Днём защитника Отечества. К поздравлениям она приложила снимок, сделанный на последних сроках беременности.

- Защищать Родину - это защищать свою семью и своих близких, поэтому в моём представлении 23 февраля - это День всех настоящих мужчин, - написала дончанка.

Она отметила, что в её семье уже тоже растёт будущий защитник. Фото к посту сделано на одном из диких пляжей Майами – Лопырёва стоит босиком на огромных валунах. От свежего морского ветра её тонкое длинное платье разлетается, открывая стройные ноги.

Чуть больше двух недель назад у пары Виктории и Игоря Булатова родился сынок. Спустя какое-то время они выбрали ему имя - Марк-Лионель.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.