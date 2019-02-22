Уроженка Ростова Виктория Лопырёва поздравила всех защитников Отечества



Ростовчанка Виктория Лопырёва поздравила мужчин с Днём защитника Отечества. К поздравлениям она приложила снимок, сделанный на последних сроках беременности.



- Защищать Родину - это защищать свою семью и своих близких, поэтому в моём представлении 23 февраля - это День всех настоящих мужчин, - написала дончанка.



Она отметила, что в её семье уже тоже растёт будущий защитник. Фото к посту сделано на одном из диких пляжей Майами – Лопырёва стоит босиком на огромных валунах. От свежего морского ветра её тонкое длинное платье разлетается, открывая стройные ноги.



Чуть больше двух недель назад у пары Виктории и Игоря Булатова родился сынок. Спустя какое-то время они выбрали ему имя - Марк-Лионель.