Ростовчанка Ирина Безрукова рекомендует искать плюсы в пандемии

Популярная уроженка Дона посоветовала искать в пандемии положительные стороны. О плюсах сложного периода в мире Ирина Безрукова рассказала 24 ноября на своей странице в Инстаграм.В связи с непростой ситуацией по коронавирусу актриса призывает не расстраиваться и не тратить силы на негативные эмоции.- Напряжение и отчаяние не решают проблемы, - пишет Ирина. - Более того, они могут разрушить наш организм и сделать более уязвимым, в том числе к болезням.Звезда телеэкранов предлагает чаще обращать внимание на что-либо хорошее и наполнять жизнь яркими красками. Одним из плюсов, по мнению Безруковой, стала возможность заниматься бумажными делами дистанционно - дома с кружкой чая. Вместо того, чтобы бегать по различным учреждениям и стоять в огромных очередях.Подписчики поддержали предложение, а некоторые из них признались в комментариях, что публикация взбодрила их и заставила посмотреть на ситуацию с другой стороны.