Ростовчанка Ирина Безрукова дала поклонникам дельный совет

Знаменитая ростовчанка Ирина Безрукова посоветовала поклонникам обязательно выпускать пар в порыве гнева. Однако делать это так, чтобы не навредить другим.Актрису задевает то, что не все сегодняшние взрослые умеют достойно выражать свои мысли, чувства, эмоции. Особенно это заметно в социальных сетях.– Артистам проще, у нас для этого есть театр и кино, – считает Безрукова.По мнению Ирины, корень зла кроется в советском воспитании, которое было очень конкретным. Родители с детства учили детей, что свои эмоции нужно подавлять, быть тише воды, ниже травы, вне зависимости от того, что испытываешь.Многие согласились с точкой зрения актрисы. Подписчики считают, что их воспитала система, в которой многое было стыдно демонстрировать.