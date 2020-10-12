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Ростовчанка Ирина Безрукова дала поклонникам дельный совет

Ростовчанка Ирина Безрукова дала поклонникам дельный совет
Знаменитая ростовчанка Ирина Безрукова посоветовала поклонникам обязательно выпускать пар в порыве гнева. Однако делать это так, чтобы не навредить другим.

Актрису задевает то, что не все сегодняшние взрослые умеют достойно выражать свои мысли, чувства, эмоции. Особенно это заметно в социальных сетях.

– Артистам проще, у нас для этого есть театр и кино, – считает Безрукова.

По мнению Ирины, корень зла кроется в советском воспитании, которое было очень конкретным. Родители с детства учили детей, что свои эмоции нужно подавлять, быть тише воды, ниже травы, вне зависимости от того, что испытываешь.

Многие согласились с точкой зрения актрисы. Подписчики считают, что их воспитала система, в которой многое было стыдно демонстрировать.

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