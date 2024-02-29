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Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась любимым занятием после работы

Ростовчанка Ирина Безрукова поделилась любимым занятием после работы
Известная ростовчанка Ирина Безрукова рассказала, как проводит свободное время. Об этом актриса поделилась в своих соцсетях.

Часто Безрукова публикует в своем микро-блоке кадры рабочего процесса: различные бэкстейджи со съемок, светские приемы, шоу и тому подобные занятия. Однако в этот раз она рассказала, что по-настоящему отдохнуть женщина может в уютном кресле за чтением книга.

- Можно устроиться поудобнее в любимом местечке квартиры и, наслаждаясь ароматным травяным чаем, почитать очередную интересную книгу,- добавила женщина.

В комментариях подписчика разделили увлечение актрисы. При этом многие намекнули Безруковой, что ей пора обзавестись семьей, чтобы не проводить вечера в одиночестве.
Фото: СоцСети
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