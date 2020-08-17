Ростовчанин жалуется на забитое мусором русло ручья в Лелюшенковском лесопарке

Житель донской столицы пожаловался на забитое мусором русло ручья в Лелюшенковском лесопарке. Такое сообщение 18 августа было опубликовано на сервисе «Благоустройство города».По словам автора, недавно в лесопарке уже проводили масштабный субботник. Однако ручей, протекающий вдоль улицы Штахановского, расчистили только на участке 50 метров, а его протяженность – более двух километров.На опубликованных фотографиях видно, что под горой мусора и различных отходов водоток практически парализован.- Ручей не справляется с потоком воды при ливнях. Из-за этого путепровод и лестницу за остановкой на улице Штахановского размыло, - написал инициатор. - В таком же состоянии находятся и маленькие мостики, проходящие через русло. Водоток затруднен из-за скопления мусора и веток. Загрязненный ручей портит облик города и самой рощи.Ростовчанин предложил организовывать субботники на территории Лелюшенковского лесопарка на постоянной основе либо расчистить само русло в ближайшее время.