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Ростовчанин жалуется на забитое мусором русло ручья в Лелюшенковском лесопарке

Ростовчанин жалуется на забитое мусором русло ручья в Лелюшенковском лесопарке
Житель донской столицы пожаловался на забитое мусором русло ручья в Лелюшенковском лесопарке. Такое сообщение 18 августа было опубликовано на сервисе «Благоустройство города».

По словам автора, недавно в лесопарке уже проводили масштабный субботник. Однако ручей, протекающий вдоль улицы Штахановского, расчистили только на участке 50 метров, а его протяженность – более двух километров.

На опубликованных фотографиях видно, что под горой мусора и различных отходов водоток практически парализован.

- Ручей не справляется с потоком воды при ливнях. Из-за этого путепровод и лестницу за остановкой на улице Штахановского размыло, - написал инициатор. - В таком же состоянии находятся и маленькие мостики, проходящие через русло. Водоток затруднен из-за скопления мусора и веток. Загрязненный ручей портит облик города и самой рощи.

Ростовчанин предложил организовывать субботники на территории Лелюшенковского лесопарка на постоянной основе либо расчистить само русло в ближайшее время.

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