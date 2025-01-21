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Ростовчанин убил знакомого и выбросил его тело в сливную яму

Ростовчанин убил знакомого и выбросил его тело в сливную яму

В Ростове-на-Дону произошел ужасный случай, когда мужчина убил своего товарища и сбросил его тело в канализацию. Как сообщило следственное управление СК по Ростовской области, трагедия произошла 18 января 2025 года.

Согласно материалам расследования, двое мужчин находились в квартире на улице Тутовой, и в какой-то момент между ними возник конфликт. В порыве гнева один из них схватил нож и нанес несколько ударов своему другу, от которых тот сразу же погиб.

Чтобы скрыть свое преступление, преступник сбросил тело в канализационное отверстие.

Вскоре злоумышленник был задержан. В отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: СУ СК Ростовской области
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