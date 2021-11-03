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В Ростове мужчина зарезал собутыльника и сбросил тело в коллектор

В Ростове мужчина зарезал собутыльника и сбросил тело в коллектор

В Ростове пьяный житель зарезал своего собутыльника и спрятал тело. Преступление он совершил в сентябре 2020 года.

В полицию от асоциальной женщины поступило заявление о том, что ее знакомый в прошлом году убил человека. По поступившему обращению началась проверка. Спустя время правоохранители вышли на мужчину, причастного к преступлению. Ростовчанин не стал отрицать вину и все рассказал. В тот день 49-летний подозреваемый выпивал в котельной в переулке Ашхабадский. Между мужчинами произошла ссора, во время которой ростовчанин нанес своему собутыльнику не менее двух ударов ножом в шею. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. Подозреваемый сбросил тело погибшего и нож в бетонный коллектор, засыпав его землей.
В ходе осмотра места происшествия, криминалисты нашли человеческие останки, одежду и орудие преступления. Подозреваемого задержали.

СУ СКР по Ростовской области сообщает, что в отношении 49-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас подозреваемый заключен под стражу на срок до двух месяцев. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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