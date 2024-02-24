Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчанин снял на камеру Снежную Луну

Ростовчанин снял на камеру Снежную Луну
Ростовчанин снял на камеру Снежное полнолуние. Фотография сделана 24 февраля около 19:00, когда спутник поднялся над городом. В 2024 году это полнолуние совпало с апогеем спутника Земли.

— Это так называемое «микролуние» — явление, при котором Луна находится в своей наиболее удаленной от планеты точке орбиты (апогее), — цитирует DonDay.ru заведующего астрономической обсерваторией парка им. Горького Николая Дёмина. — Обычно во время таких полнолуний Луна выглядит примерно на 10-15% меньше и на 30% тусклее, чем обычно.

Из-за того, что в феврале часто идут снегопады, это полнолуние называют Снежным или Ледяным. Однако у других народов название связано с промыслом. Например, некоторые племена звали это явление Голодной Луной. Дело в том, что из-за суровой погоды сложнее охотиться.

Также встречаются и другие вариации февральского полнолуния: Зерновая, Красная, Собачья Луна, или Костлявая, Ячменная, Расцветающая и Луна Орла.
Автор фото: LOKI.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.