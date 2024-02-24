Ростовчанин снял на камеру Снежную Луну
Ростовчанин снял на камеру Снежное полнолуние. Фотография сделана 24 февраля около 19:00, когда спутник поднялся над городом. В 2024 году это полнолуние совпало с апогеем спутника Земли.
— Это так называемое «микролуние» — явление, при котором Луна находится в своей наиболее удаленной от планеты точке орбиты (апогее), — цитирует DonDay.ru заведующего астрономической обсерваторией парка им. Горького Николая Дёмина. — Обычно во время таких полнолуний Луна выглядит примерно на 10-15% меньше и на 30% тусклее, чем обычно.
Из-за того, что в феврале часто идут снегопады, это полнолуние называют Снежным или Ледяным. Однако у других народов название связано с промыслом. Например, некоторые племена звали это явление Голодной Луной. Дело в том, что из-за суровой погоды сложнее охотиться.
Также встречаются и другие вариации февральского полнолуния: Зерновая, Красная, Собачья Луна, или Костлявая, Ячменная, Расцветающая и Луна Орла.