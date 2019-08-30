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В Ростове улицу назовут именем Героя России, погибшего в Чечне 20 лет назад

В Ростове улицу назовут именем Героя России, погибшего в Чечне 20 лет назад
Одну из улиц Ростова-на-Дону назовут в честь Героя России, погибшего в Чечне в марте 2000 года. Об этом стало известно 1 сентября из сообщения губернатора Ростовской области.

26-летний офицер-десантник Дмитрий Петров был единственным ростовчанином, участвовавшим в операции в Аргунском ущелье. Небольшая горстка российских солдат противостояла огромному количеству террористов. Операция длилась 16 часов, из 90 солдат в живых остались только шесть человек. Среди погибших оказался и ростовчанин Дмитрий Петров. Он посмертно получил звание Героя России и был похоронен на аллее Героев в Ростове-на-Дону.

Именем Петрова названа школа № 84, в которой он учился. Вскоре в сквере рядом с ней появится бюст героя. Принято решение назвать в его честь улицу в микрорайоне Суворовском.

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