Ростовчанин продает наградную монету за 6 миллионов рублей



Ростовчанин продает наградную монету за 6 миллионов рублей. Соответствующее объявление владелец ценного предмета разместил на популярном ресурсе.



Продавец Валентин рассказывает, что монета номиналом в один рубль называется «Славный город». Это юбилейный наградной рубль 1912 года. Также он отметил, что в его коллекции есть полуторарублевик «Бородинский». Пока автор объявления не может продать ни один из экземпляров.



– Я хотел продать монеты на международных аукционах, но не получилось. При этом деньги выпущены небольшим тиражом. Надеюсь, я наконец найду настоящего нумизмата, который сможет понять ценность этих монет, – рассказал Валентин.



Стоимость своего предложения он считает оправданной. Почему решил продать такие ценные предметы, мужчина не уточнил.