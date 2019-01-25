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Ростовчанин продает наградную монету за 6 миллионов рублей

Ростовчанин продает наградную монету за 6 миллионов рублей
Ростовчанин продает наградную монету за 6 миллионов рублей. Соответствующее объявление владелец ценного предмета разместил на популярном ресурсе.

Продавец Валентин рассказывает, что монета номиналом в один рубль называется «Славный город». Это юбилейный наградной рубль 1912 года. Также он отметил, что в его коллекции есть полуторарублевик «Бородинский». Пока автор объявления не может продать ни один из экземпляров.

– Я хотел продать монеты на международных аукционах, но не получилось. При этом деньги выпущены небольшим тиражом. Надеюсь, я наконец найду настоящего нумизмата, который сможет понять ценность этих монет, – рассказал Валентин.

Стоимость своего предложения он считает оправданной. Почему решил продать такие ценные предметы, мужчина не уточнил.

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