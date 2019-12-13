Житель Ростова предлагает добавить три новых маршрута от Суворовского



Ростовчанин предлагает добавить три новых маршрута от Суворовского микрорайона. Василию Болдыреву тяжело добраться до Александровки и Меги. Инициативу горожанин опубликовал на портале «Активный ростовчанин».



Мужчина просит добавить следующие схемы движения маршруток или автобусов:



– Суворовский – Королёва – Борко – Северный Рынок – по Белорусской – площадь Чкалова – Сиито – Российская – Щаденко – 40летие победы – Александровка;



– Суворовский – Королёва – Квадро – Северный рынок – Горизонт – площадь Ленина – Сельмаш – пригородный Автовокзал – Шолохова – Щаденко – 40-летия победы – Александровка;



– Суворовский – Королёва – Нижний Темерник – Вятская – Туполева – рынок Классика – Овощной рынок – Мега.



Больше всего голосов ростовчане отдали за маршрут от Суворовского до Меги. Предложение поддержали четыре человека. Чтобы власти рассмотрели инициативу, она должна набрать хотя бы полтысячи голосов.