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Житель Ростова предлагает добавить три новых маршрута от Суворовского

Житель Ростова предлагает добавить три новых маршрута от Суворовского
Ростовчанин предлагает добавить три новых маршрута от Суворовского микрорайона. Василию Болдыреву тяжело добраться до Александровки и Меги. Инициативу горожанин опубликовал на портале «Активный ростовчанин».

Мужчина просит добавить следующие схемы движения маршруток или автобусов:

– Суворовский – Королёва – Борко – Северный Рынок – по Белорусской – площадь Чкалова – Сиито – Российская – Щаденко – 40летие победы – Александровка;

– Суворовский – Королёва – Квадро – Северный рынок – Горизонт – площадь Ленина – Сельмаш – пригородный Автовокзал – Шолохова – Щаденко – 40-летия победы – Александровка;

– Суворовский – Королёва – Нижний Темерник – Вятская – Туполева – рынок Классика – Овощной рынок – Мега.

Больше всего голосов ростовчане отдали за маршрут от Суворовского до Меги. Предложение поддержали четыре человека. Чтобы власти рассмотрели инициативу, она должна набрать хотя бы полтысячи голосов.

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