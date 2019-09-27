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Ростовчанин Кирилл Серебренников показал трогательный снимок с мамой

Ростовчанин Кирилл Серебренников показал трогательный снимок с мамой
Уроженец Ростова Кирилл Серебренников показал трогательное фото с покойной матерью. Вчера, 28 сентября, Ирина Литвин отпраздновала бы свой день рождения. Но самая дорогая женщина режиссера умерла в феврале прошлого года.

Подписчики Кирилла в «Инстаграме» отметили красоту его матери и невероятное сходство их глаз. Интересно, что геолокацию публикации он определил как «давным-давно, в далекой галактике». Наверняка этим режиссер хотел выразить глубокую тоску по родному человеку.

– Вчера был особенно насыщенный день. День рождения моей мамы, – написал Серебренников.

Мама Кирилла умерла в прошлом году 17 февраля после длительной борьбы с болезнью.
Женщину кремировали на Северном кладбище в Ворошиловском районе Ростова. Всю жизнь Ирина Александровна работала учителем русского языка и литературы.

Несмотря на то, что обвиняемому в растрате Серебренникову не разрешали нарушать домашний арест, он все равно приехал в родной город проститься с самым дорогим в своей жизни человеком.

Отношения у Кирилла с мамой всегда были трепетными. Женщина прививала любимому сыну любовь к прекрасному. С раннего возраста мальчик рисовал, читал стихи и танцевал. Для будущего режиссера мнение родителей было на первом месте. Наверное, поэтому после школы он прислушался к совету матери и поступил на физфак.

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