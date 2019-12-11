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Ростовчанин Баста лично встретится с фанатами в Канаде

Ростовчанин Баста лично встретится с фанатами в Канаде
Ростовчанин Баста назначил поклонникам встречу в Канаде. Василий Вакуленко проведет концерт в Торонто 13 декабря, а перед выступлением встретится с фанатами лично.

Рандеву пройдет под самым высоким свободно стоящим сооружением в мире – Си-Эн Тауэр в два часа дня по местному времени.

– Приходите! Сфоткаемся, обнимемся, поделимся новостями перед концертом. На полчасика подъезжайте, – пригласил соотечественников Василий Вакуленко.

Поклонники живо отозвались на инициативу Басты. Некоторые написали, что уже в пути и обязательно придут. Живущие в Америке россияне приглашают Вакуленко в Портленд, Орегон и Бостон.

Концерт Басты пройдет в Торонто 13 декабря. Обычный билет можно было купить за четыре с половиной тысячи рублей (70 долларов), а вип-билет стоил более восьми тысяч рублей (130 долларов). В России послушать Василия Вакуленко вживую можно за 1200 рублей и выше.

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