Ростовчанин Баста извинился за одобрение пенсионной реформы



Ростовчанин Баста извинился за одобрение повышения пенсионного возраста. Он рассказал своим поклонникам, что перестал поддерживать изменения в законодательстве.



Напомним, в сентябре на одной из пресс-конференций Вакуленко заявил, что пенсионная реформа необходима для России. По его мнению, если не поднять возраст выхода на пенсию, в бюджете не останется средств для выплат.



В записанном накануне видео Баста признался, что сформировал свое мнение на основе неточных данных. Он не успел изучить все нюансы изменений, экономические и статистические данные. Однако теперь он готов признать свою ошибку.



– Я приношу извинения всем, для кого моя позиция стала основой дискуссий. Я не поддерживаю реформу и считаю ее ошибкой, – высказался ростовчанин.



По его словам, его удивило, что его высказывания начали сопоставлять со словами пропагандистов. Вакуленко отметил, что у него нет связей с властью.