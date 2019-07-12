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Ростовчанин Баста поделился фотографией родного района

Ростовчанин Баста поделился фотографией родного района
Ростовчанин Баста поделился фотографией родного района. Василий Вакуленко показал поклонникам, где вырос и провел молодость, на своей странице в «Инстаграме».

На фото известный рэпер позирует на фоне бывшей «Нахаловки». Однако рэпер не стал уточнять, зачем решил посетить знакомые места, написав под снимком лишь два предложения: «Ростов. Родной район». Поклонники предположили, что Баста просто решил вспомнить былые времена.

– Круто, когда возвращаешься в родные места, где рос и жизни радовался, – такой комментарий оставил один из подписчиков.

Напомним, осенью Баста посетил двор дома на улице Мечникова. Позже он рассказал, что со своей командой собирается снять в этом месте клип.

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