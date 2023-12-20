Ростовчане выбрали новый маршрут в Суворовский для автобусов-«гармошек»

Фото: администрация Ростова.

Ростовчане выбрали маршрут для новых автобусов-«гармошек» в Суворовском. Результат голосования опубликован на сайте администрации города.Местным жителям предложили два варианта: № 1А или № 18А. Большинство (68,7%) предпочли первый вариант. Новые автобусы будут ходить почти так же, как маршрут № 1 (Суворовский — Центральный рынок). Правда, после улицы Орбитальной он повернет не на Оганова, а на Особенную. Затем — на Вавилова, и оттуда выедет на Шеболдаева. А вместо Центрального рынка конечная остановка будет на Главном автовокзале.Примечательно, что в социологическом опросе приняли участие менее 500 человек. По данным на начало 2022 года, в микрорайоне Суворовском проживают порядка 70 тысяч человек. Очевидно, более 99% населения не стали участвовать в опросе. Логичных объяснений может быть два. Либо горожане не знали о самом голосовании и месте его проведения, либо их и так устраивает количество транспорта и имеющиеся маршруты.Напомним, осенью 2023 года после многочисленных жалоб на нехватку транспорта в Суворовском решили пустить на линию автобусы повышенной вместимости («гармошки»). Для этих автобусов подобрали новый маршрут, за который и голосовали горожане.