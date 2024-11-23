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Ростовчане сообщают о стрельбе в районе ж/д вокзала

Ростовчане сообщают о стрельбе в районе ж/д вокзала
Жители Ростова-на-Дону сообщают о стрельбе вблизи железнодорожного вокзала. Инцидент произошел 23 ноября вечером на улице Привокзальной.

Согласно свидетельствам очевидцев, на улице возле вокзала возник конфликт между двумя мужчинами. В какой-то момент один из них вытащил огнестрельное оружие и сделал выстрел. В результате происшествия один человек получил ранение.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Официальных данных о происшествии пока не поступило.
Фото: Ростов ру.
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