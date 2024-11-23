Ростовчане сообщают о стрельбе в районе ж/д вокзала

Фото: Ростов ру.

Жители Ростова-на-Дону сообщают о стрельбе вблизи железнодорожного вокзала. Инцидент произошел 23 ноября вечером на улице Привокзальной.Согласно свидетельствам очевидцев, на улице возле вокзала возник конфликт между двумя мужчинами. В какой-то момент один из них вытащил огнестрельное оружие и сделал выстрел. В результате происшествия один человек получил ранение.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Официальных данных о происшествии пока не поступило.