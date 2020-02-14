Ростовчане предложили властям вернуться к вопросу продления набережной до Театрального спуска





Жители Ростова напомнили местным властям об обещании продлить городскую набережную. Ранее чиновники анонсировали проект строительства бульвара вдоль реки до Театрального спуска. Однако дальше обещаний дело не пошло.



Ростовчане предлагают вернуться к рассмотрению этого вопроса. Соответствующая инициатива опубликована на городском сервисе.

- Власти обещали построить на этом месте прогулочную, пешеходную зоны, сквер, полезные общественные пространства, а также соединить парк Октябрьской Революции с набережной, - пишет автор инициативы Владимир Мизев. - Уже все устали от высоток и новых ЖК, хочется увидеть новый красивый парк, чтобы не было стыдно за свой город.



На месте выгоревшей территории горожанин предлагает обустроить пешеходную зону, построить школы, спортивные сооружения и театр кукол.