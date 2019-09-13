На проект дороги в районе Театрального спуска на месте масштабного пожара выделили 11,7 млн рублей



Фото: vesma.today

В Ростове на проект дороги, которая должна быть построена в районе Театрального спуска на месте масштабного пожара, потратят почти 12 млн рублей.



Дорога появится не раньше 2020 года. Сейчас же местные власти объявили конкурс на поиск подрядчика, который разработает строительную документацию. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок 17 сентября.

Всего планируется отремонтировать несколько участков дорог за Театральной площадью и проезжую часть протяженностью 0,57 километра.



Разработчик также должен подготовить проект переустройства инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства объекта. К документам должны прилагаться снимки дороги и всех зданий в масштабе 1:500.



Исполнитель контракта определится 22 октября. Проект должен быть готов через год, к октябрю 2020 года. Средства выделяют из бюджета города.



Напомним, в августе 2017 года на Театральном спуске произошёл масштабный пожар. За несколько часов огонь уничтожил 125 жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате происшествия один человек погиб.



Лишившиеся жилья ростовчане получили квартиры в спальных районах города. А на месте сгоревшего района местные власти планируют построить объекты культуры и отдыха. Землю у владельцев пообещали выкупить по рыночной цене.