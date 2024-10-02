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Ростовчане пожаловались на захламленные бомбоубежища

Ростовчане пожаловались на захламленные бомбоубежища
В Ростове-на-Дону местные жители столкнулись с проблемой захламлённых бомбоубежищ. 2 октября в социальных сетях были опубликованы соответствующие видеокадры.

Около 10:30 в городе была объявлена учебная воздушная тревога. В это время жители дома № 47 по улице Восточной решили проверить состояние укрытий. Однако, войдя внутрь, они были неприятно удивлены: помещение превратилось в настоящую свалку. На полу были разбросаны сотни пустых пластиковых бутылок, а вокруг валялась старая мебель. Создалось впечатление, что это место никогда не предназначалось для защиты людей в случае опасности.

— Вместо укрытия здесь свалка, причём, скорее всего, устроенная коммунальщиками, ведь так мусор не разбрасывают, а здесь как будто сбрасывают содержимое мусорных баков, — пожаловалась одна из свидетельниц.

Следует отметить, что несколькими днями ранее жители Новошахтинска столкнулись с ещё более серьёзной проблемой: они не смогли воспользоваться бомбоубежищем во время атаки беспилотников. Причина заключалась в том, что помещения были закрыты. Кто был ответственен за это, остаётся неизвестным. Глава администрации Сергей Бондаренко не отреагировал на жалобу людей.
Фото: соцсети
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