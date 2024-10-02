Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Бывший заключенный из Ростова без вести пропал на СВО

Бывший заключенный из Ростова без вести пропал на СВО
В зоне СВО без вести пропал 30-летний боец из Ростовской области. Последний раз Алексей Скоробогатов (позывной «Скиф») выходил на связь с родственниками 6 сентября.

Мужчина отбывал наказание в СИЗО № 5 в Ростове на улице Тоннельной. Алексей подписал контракт на участие в СВО и был досрочно освобожден. Бойца закрепили за воинской частью 40463. Он вошел в штурмовую роту и получил позывной «Скиф».

В начале осени Алексей отправился на задание. С тех пор о его судьбе неизвестно. Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите в полицию или военкомат.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.