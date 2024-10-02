Бывший заключенный из Ростова без вести пропал на СВО

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В зоне СВО без вести пропал 30-летний боец из Ростовской области. Последний раз Алексей Скоробогатов (позывной «Скиф») выходил на связь с родственниками 6 сентября.Мужчина отбывал наказание в СИЗО № 5 в Ростове на улице Тоннельной. Алексей подписал контракт на участие в СВО и был досрочно освобожден. Бойца закрепили за воинской частью 40463. Он вошел в штурмовую роту и получил позывной «Скиф».В начале осени Алексей отправился на задание. С тех пор о его судьбе неизвестно. Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите в полицию или военкомат.