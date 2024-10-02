Ростовчан удивила «Лада Приора», усыпанная сотнями пионов

Фото: соцсети

В центре Ростова-на-Дону 2 октября внимание прохожих привлек автомобиль «Лада Приора», который был полностью усыпан живыми пионами. Яркие кадры мгновенно распространились по социальным сетям.На улице Пушкинской люди обратили внимание на отечественную легковую машину, украшенную не менее чем несколькими сотнями розовых бутонов. Они были закреплены на кузове с помощью скотча. В салоне автомобиля играла романтическая музыка, создавая атмосферу праздника.Пользователи интернета отметили романтичность этого поступка и предположили, что владелец и автор идеи, скорее всего, направлялся к своей возлюбленной. Очевидцы запечатлели этот момент на фото и не могли отвести взгляд от празднично украшенной «Приоры».Стоимость реализации такой идеи неизвестна. Однако, по оценкам, один цветок пиона может стоить около 600 рублей.