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Ростовская область вошла в топ-10 лучших регионов – участников федеральной программы «Пушкинская карта»

Ростовская область вошла в топ-10 лучших регионов – участников федеральной программы «Пушкинская карта»
В Москве впервые прошла торжественная церемония награждения самых активных участников федеральной программы «Пушкинская карта». В число лидеров по реализации программы вошли Республики Татарстан и Башкортостан, Кемеровская, Оренбургская, Нижегородская, Новгородская, Брянская, Белгородская, Ростовская и Курганская области.

В ходе мероприятия были отмечены субъекты, федеральные и региональные музеи, театры, образовательные учреждения, концертные площадки и дома культуры, которые успешно реализовали проект. При оценке учитывалось качество контента и его популярность.

Афиша донского региона постоянно расширяется и уже насчитывает порядка 1 500 актуальных событий. За три года реализации программы «Пушкинская карта» подключено 713 учреждений культуры: 27 государственных, 665 муниципальных, 21 частное.

– Признание на федеральном уровне – результат хорошей работы нашей сферы культуры по проекту «Пушкинская карта». Прилагается масса усилий, чтобы мероприятия были интересными, востребованными целевой аудиторией. Более 70% дончан в возрасте от 14 до 22 лет сегодня пользуются картой, что, безусловно, способствует повышению культурного уровня подрастающего поколения, – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Фото: Правительство Ростовской области
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