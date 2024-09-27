Жители Новошахтинска пожаловались на закрытые бомбоубежища

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Жители Новошахтинска, в Ростовской области, были неприятно удивлены, когда обнаружили, что часть укрытий во время атаки беспилотников оказались закрытыми. Об этом они рассказали в социальных сетях.В ночь на 27 сентября над городом были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. В течение нескольких часов жители слышали громкие взрывы и в панике решили спуститься в бомбоубежища. Однако их ждал неприятный сюрприз: часть из них оказались запертыми. Например, люди не смогли попасть в укрытие на улице Славы, 30.- Повезло, что сработала ПВО, но всё же могла быть беда. Во время взрывов негде спрятаться, всё закрыто, — написала в сети Ирина Т.Корреспондент Donday обратился в приёмную главы администрации Новошахтинска с вопросом, почему в момент атаки беспилотников укрытия были закрыты. В администрации ответили, что Сергей Бондаренко знает причину, но не будет её озвучивать.Стоит отметить, что подобные проблемы возникают и в других городах Ростовской области. Люди жалуются на то, что не могут попасть в убежища. Все двери закрыты на замки, хотя должны быть постоянно открыты. Страшно представить, как во время очередной атаки люди будут лихорадочно искать ключи от этих укрытий.