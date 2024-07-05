Ростовчане пожаловались на не работающий в автобусе №42 кондиционер

Фото: Rostov.ru

Жители Ростова пожаловались на неработающий кондиционер в салоне автобуса № 42. Информацию сообщили 4 июня в соцсетях.Как сообщила одна из пассажирок, инцидент произошел в автобусе по маршруту Областная инфекционная больница - Центральный рынок. Из-за неработающего кондиционера пассажиры буквально не могли находиться в салоне автобуса. Кто-то выходил раньше своей остановки из-за плохого самочувствия. Температура воздуха за окном достигла +40…+42 градусов.- Это была каторга, а не поездка! Пока добралась до места назначения, оказалась вся мокрая, как будто только что приняла душ. Людям вокруг становилось плохо, они выходили раньше, потому что ехать в таких условиях невозможно. Я просила водителя включить кондиционер, но когда он это сделал, начал дуть горячий воздух! Стало еще хуже! - пишет местная жительница.После случившегося горожанка позвонила по номеру горячей линии. Оператор сообщила, что автобуса по такому маршруту и вовсе не существует.Добавим, что каждый год проблема неработающих кондиционеров в общественном транспорте всплывает наружу. Несмотря на проверки компаний-перевозчиков, в городе все еще ездят такие автобусы.