Алексей Логвиненко: в Ростове с 1 декабря заработают 30 елочных базаров

Фото: Ростов ру

С 1 декабря в Ростове заработают 30 елочных базаров. Ростовчане и гости донской столицы смогут приобрести ели, сосны, пихты на самых популярных площадках города. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Купить главный символ Нового года можно будет по адресам: улицы Добровольского, 20 и 30; Московская, 50а и 52а; Ворошиловский, 105; площадь Ленина; проспект Михаила Нагибина, 19; улица Таганрогская, 116; площадь Карла Маркса; 2-я Краснодарская, 159 и на Аллее Роз; Зорге, 39 и Зорге - пр. Стачки; Коммунистический, 27 и 27б; Коммунистический, 42; Маршала Жукова, 36/5; Стачки, 231; Ленина, 127; Волкова, 2; Фурмановская, 150; Волкова/пр. Космонавтов; площадь Рабочая, 1 и улица М. Горького, 159.Ярмарки будут работать по адресам: улица Фурмановская, 150; Волкова/пр-кт Космонавтов, а также на площади Карла Маркса. Также возможно размещение праздничной универсальной ярмарки по адресу: город Ростов-на-Дону, пл. Рабочая. На ярмарках можно будет купить не только елку, но и различные елочные украшения.Кроме того, купить зеленую красавицу можно будет и в крупных гипермаркетах и торговых центрах.Елки продавать будут с 1 декабря до самого Нового года 31 декабря.- Мы в свою очередь, проконтролируем, чтобы новогодние деревья были безопасными для потребителей, имели все необходимые документы. Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам – незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность, - отметил Алексей Логвиненко.