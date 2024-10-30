В конце октября на Ростовскую область обрушится штормовой ветер

Фото: Rostov.ru

Синоптики прогнозируют штормовой ветер в Ростовской области в конце октября. Об этом сообщают в Северо-Кавказском УГМС.По данным синоптиков, днем 31 октября местами прогнозируют небольшой дождь. В отдельных районах утром и ночью опустится туман. Столбики термометров ночью достигнут +4…+9 градусов, при прояснениях до +1 градуса. Днем температура воздуха достигнет +8…+13 градусов, а по югу до +15 градусов. Ожидаются порывы ветра до 6-11 метров в секунду, местами до 15-20 метров в секунду.Жителям рекомендуется быть внимательнее в этот период. Водителям рекомендуется парковать машины в безопасном месте вдали от ветхих деревьев. Пешеходам нужно избегать рекламные щиты и другие непрочные конструкции.