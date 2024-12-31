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Ростовчане назвали «позорищем» новогоднюю елку в Советском районе

Ростовчане назвали «позорищем» новогоднюю елку в Советском районе
Жители Ростова назвали «позорищем» елку в Советском районе. Кадры они разместили 31 декабря в соцсетях.

По словам горожан, ель выглядит ужасно. Ее практически не украсили: на верхушке растения висят всего пара игрушек. Дерево небольших размеров, а гирлянда просто не горит.

- Как всё стало и как было, стыд и позор! - пишут пользователи в соцсетях.

Также горожане вспомнили «снежную красавицу» в прошлом году. Она была облезлой и кривой.
Фото: Соцсети.
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