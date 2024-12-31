Ростовчане назвали «позорищем» новогоднюю елку в Советском районе

Фото: Соцсети.

Жители Ростова назвали «позорищем» елку в Советском районе. Кадры они разместили 31 декабря в соцсетях.По словам горожан, ель выглядит ужасно. Ее практически не украсили: на верхушке растения висят всего пара игрушек. Дерево небольших размеров, а гирлянда просто не горит.- Как всё стало и как было, стыд и позор! - пишут пользователи в соцсетях.Также горожане вспомнили «снежную красавицу» в прошлом году. Она была облезлой и кривой.