В Ростове на 12 часов закроют ж/д переезд на Шоссейной из-за аварийных работ

В Ростове-на-Дону временно прекратят движение через железнодорожный переезд на Шоссейной улице на период в 12 часов. Информация об этом поступила из Департамента, отвечающего за автодороги и организацию дорожного движения.

Проезд для транспортных средств будет невозможен 16 января с восьми утра до восьми вечера в районе дома 104 Г по Шоссейной улице.

Причиной временных неудобств являются неотложные ремонтные работы на железнодорожном полотне. Жителям и гостям Ростова-на-Дону рекомендуется принять во внимание данное обстоятельство при планировании маршрутов по городу.
Фото: Donday
