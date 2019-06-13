Ростовчан снова ожидает масштабное отключение электричества



На предстоящей неделе ростовчанам в очередной раз придется потерпеть неудобства. Без электричества останутся сотни домов по всему городу. Информацию об этом опубликовали на сайте «Донэнерго».



17 июня света не будет с 9:00 до 17:00 по адресам: улицы Шатурская, 23-55, 18-42; Волгостроевская, 1-35, 2-42; Кржижановского, 77-115, 96-130; Марины Расковой, 1-11, 2-14; Герцена, 87-135 и Якуба Коласа, 1-7, 2-8. Также лампочки погаснут на Зорге, 15-17 и в переулке Гельца, 1-19, 2-16. До 14:00 света не будет у жителей переулка Грибоедовского, 2. До 17:00 без света останутся ростовчане на Темернике - на улицах Думенко, 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14 и Миронова, 3/3.



Во вторник, 18-го числа, с 9:00 до 17:00 отключения коснутся жителей улицы Благодатной, 168, 168/1, 168/2, 168/3, 179, 181, 189, 191 и переулка Чеканного, 29/32.



19 июня без света останутся дома в центре города и в северном районе. С 9:00 до 16:00 - улицы Пушкинская, 50, 52, 59, Темерницкая, 40-44, 43-49, Московская, 47, 49, 51, Серафимовича, 53, 53а и проспект Буденновский, 40, 22/46. До 12:00 - улицы Волгодонская, 1-19, 2-14; Гризодубовой, 1-19, 2/20, 21/59; Парижской Коммуны, 53-71, 66-82; переулки 3-й Круговой, 1-17, 2-30; Проселочный, 7, 9А и на Западном - проспект Стачки, 155, 161-177, 173/1, 175/2.



Стоит добавить, что с 9:00 до 17:00 «Донэнерго» предупреждает об отключениях на улицах Содружества, 84, 86, 86/1, 88, 88/1, 90, Гусева, 106-122; Минераловодской, 80-146, 101-165; Собино, 98-142, 113-131; Республиканской, 136, а также в переулках Перовском, 33-35, 34-36; Подпольном, 13 и Чухновском, 1-13, 2-12.



20 июня электричества не будет с 9:00 до 17:00. Свет отключат в районе Александровки на проспекте 40-летия Победы, 2-114; улицах Книжной, 1-49, 2-62; А. Блока, 51-55, 44-56; в переулках Норильском, 15-31, 38-64; Рационализаторском, 51-73, 38-62 и Ягодном, 1-47, 2- 32. А до 17:00 - на улицах Пушкинской, 50, 52, 59; Петровской, 13-47, 26-50; Социалистической, 144-146, 150-160; на проспекте Буденновском, 41; в переулках Университетском, 19-35, 16-32 и Кольцовском, 5-7, 8.



В последний рабочий день следующей недели, 21 июня, ожидаются самые масштабные отключения. Света не будет во многих домах по всему городу. С 9:00 до 16:00 - на улицах Подтелкова, 33-51; Пермской, 3-45, 2-46; Максима Горького, 13/62, 15, 23-47; Красноармейской, 36-40; Мечникова, 43; Содружества, 92, 96, 94/1; Петрозаводской, 32А; Таврической, 2-20, 1-31 и Мичуринской, 203/1; в переулках Сухумском, 2, 18; Джамбульском, 13, 17А, 18-22, 22А; Доломановском, 43, 60; Братском, 61-71, 74-86; Павленко, 11-15, 16-22.