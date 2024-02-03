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В Ростове и Азовском районе ожидается нагон воды в реке Дон

В Ростове и Азовском районе ожидается нагон воды в реке Дон
В Азовском районе и Ростове-на-Дону жителей предупредили о нагоне воды в реке Дон. Об этом сообщили в ГО и ЧС района.

Согласно данным специалистов, с 3 по 5 февраля ожидается ветровой нагон. Уровень воды на устьевом участке увеличится и может превысить неблагоприятную отметку на 30-50 сантиметров. В Ростове показатели составят 10-20 сантиметров.

Это может привести к подтоплению прибрежных территорий, поэтому жителям стоит быть внимательнее.
Фото: Rostov.ru.
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