Фото: ДПЧС Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили об опасности выхода на тонкий лед. Об этом сообщили в ДПЧС по донскому региону.Как рассказали в департаменте, только в Верхнедонском районе закрепился лед толщиной 10 сантиметров. Во всех остальных районах реки и озера только начинает сковывать льдом. Около берега толщина льда достигает 5-6 сантиметров, а в середине водоема и вовсе всего около трех сантиметров. Такой покров не выдержит веса взрослого человека, поэтому выходить на лед, тем более кататься на коньках опасно.Жителям донского региона рекомендуют тщательно проверять лед, перед тем как на него выйти.Если лед все же проломился, сначала сбросьте все тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву и позовите на помощь. Обопритесь на край льдины широко раскрытыми руками. Старайтесь не обламывать корку льда и поочередно вытащите ноги на лед.Не вставайте на покров, а перекатывайтесь в сторону более толстого льда и суши. В случае, если вы не сумели выбраться самостоятельно, то постарайтесь сохранить силы и двигаться как можно меньше, пока ждете помощи.