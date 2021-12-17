Ростов стал одним из призеров конкурса «Город, где хочется жить»

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону стал одним из победителей Международного смотра-конкурса муниципальных практик по СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Донская столица была отмечена дипломом за профориентационные занятия с детьми дошкольного возраста и проведение городского чемпионата «Baby Skills». Об этом в своем инстаграме сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Инициатором ежегодного конкурса стала Международная Ассамблея столиц и крупных городов.- Жюри по достоинству оценило деятельность дошкольных организаций Ростова, - подчеркнул Алексей Логвиненко.Участников оценивали по следующим критериям: качество и эффективность решений в социальном и экономическом плане, а также возможность применения практики в других городах.Отметим, что в этом году чемпионат состоялся на базе детского сада № 116 Ленинского района города. Участие приняли 158 юных ростовчан.