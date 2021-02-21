Хореографический ансамбль из Ростова стал обладателем Гран-При международного фестиваля-конкурса
Ростовский хореографический ансамбль «Росинка» стал обладателем Гран-При в номинации «Народный танец» VII Международного хореографического фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Кружево танца». Мероприятие состоялось 21 февраля на проспекте Буденновском, 34 (Дом офицеров).
Ансамбль представил шесть хореографических постановок, среди которых пять новые воспитанники исполнили впервые. Жюри по достоинству оценило выступление ансамбля и присудило награду Гран-При.