Ростов снова оказался лидером по числу новых пациентов с коронавирусом

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 1 230 человек. По данным на 14 марта, большинство новых инфицированных - жители донской столицы. В этом городе диагноз подтвердился у 257 человек. На втором месте по числу зараженных - Таганрог (84 человека), а на третьем - Волгодонск (80).В Шахтах COVID-19 подхватили 75 человек, в Неклиновском районе - 48, а в Азове - 35. На территории Сальского района борьбу с инфекцией начали 30 человек, в Миллеровском - 29, а в Зерноградском и Белокалитвинском - по 28. По 27 пациентов с коронавирусом появились в Октябрьском районе и городе Каменске-Шахтинском.Меньше всего заболевших выявили в Усть-Донецком и Куйбышевском районах. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по одному человеку. В Советском и Кашарском - по два, в Дубовском, Веселовском и Багаевском - по три. Еще по четыре инфицированных оказалось в Родионово-Несветайском, Заветинском, Егорлыкском, Кагальницком, Ремонтненском.В остальных муниципалитетах COVID-19 заболели от шести до 25 человек. Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 347 515 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако спасти удалось не всех пациентов. По информации областного правительства, 10 532 из них скончались от тяжелых последствий.