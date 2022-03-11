Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростов снова оказался лидером по числу новых пациентов с коронавирусом

Ростов снова оказался лидером по числу новых пациентов с коронавирусом
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 1 230 человек. По данным на 14 марта, большинство новых инфицированных - жители донской столицы. В этом городе диагноз подтвердился у 257 человек. На втором месте по числу зараженных - Таганрог (84 человека), а на третьем - Волгодонск (80).

В Шахтах COVID-19 подхватили 75 человек, в Неклиновском районе - 48, а в Азове - 35. На территории Сальского района борьбу с инфекцией начали 30 человек, в Миллеровском - 29, а в Зерноградском и Белокалитвинском - по 28. По 27 пациентов с коронавирусом появились в Октябрьском районе и городе Каменске-Шахтинском.

Меньше всего заболевших выявили в Усть-Донецком и Куйбышевском районах. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по одному человеку. В Советском и Кашарском - по два, в Дубовском, Веселовском и Багаевском - по три. Еще по четыре инфицированных оказалось в Родионово-Несветайском, Заветинском, Егорлыкском, Кагальницком, Ремонтненском.

В остальных муниципалитетах COVID-19 заболели от шести до 25 человек. Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 347 515 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако спасти удалось не всех пациентов. По информации областного правительства, 10 532 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.